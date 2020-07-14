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Son dakika: 'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında !

Reuters haber ajansından gelen son dakika habere göre; 'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında düzenlendiği bilgisini geçti. Saldırıda üç Rus askerinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı!

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Reuters haber ajansının Rus kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre saldırıda üç Rus askeri yaralandı.

Rus tarafı saldırının Suriyeli militanlarca düzenlendiğini aktardı.

TÜRKİYE - RUSYA ORTAK ASKERİ DEVRİYELERİ

Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı.

İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı.

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Son dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı!
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