Son dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı!

İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Reuters haber ajansının Rus kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre saldırıda üç Rus askeri yaralandı.
Rus tarafı saldırının Suriyeli militanlarca düzenlendiğini aktardı.
TÜRKİYE - RUSYA ORTAK ASKERİ DEVRİYELERİ
Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı.
İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı.Türkiye ve Rusya'dan 20’nci ortak devriye MSB'den son dakika açıklaması! 4 terörist etkisiz MSB'den son dakika açıklaması: İdlib'te beşinci devriye gerçekleşti