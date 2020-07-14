İşte ABD'li FOX NEWS'un 15 Temmuz gecesi yaptığı skandal yayın! Darbe girişimini işte böyle desteklemişti

ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi yaptığı skandal yayında FETÖ'cü hainleri desteklediklerini açıklamıştı! FOX TV, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini destekledikleri açıklamış ve hainlerin yenilgiye uğratılmasıyla yaşadıkları hayal kırıklığını ekranlarına böyle taşımıştı.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 temmuz hain darbe girişimi sırasında, Amerikan FOX kanalı, o gece özel yayına geçmiş ve 15 Temmuz'u itiraf etmişti.

İşte ABD'li FOX TV'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı unutulmaz skandal yayın "Darbe başarılı olursa..." | Video

"DARBE GİRİŞİMİ BAŞARILI OLURSA..."

Yayına katılanlar, darbe girişimini yapanlar için "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız", "Darbe başarılı olursa biz kazanacağız" mesajı verdi.

En dikkat çeken sözler ise, "Ya İslam kazanacak, ya biz kazanacağız" olmuştu. İşte,15 Temmuz gecesi FOX televizyonundaki o skandal sözler ve FOX'un darbe girişimine verdiği destek.

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