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: Ayasofya kararı ’nin iç meselesi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Rusya: Ayasofya kararı Türkiye’nin iç meselesi
Türkiye'nin Ayasofya kararına Rusya'dan mantıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'nın Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi kararının Türkiye'nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye'nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı" dedi. İtalya ve Kudüs'te ise Türkiye aleyhine çirkin provokasyonlar yapıldı. İtalyan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve bir grup partili, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu önünde 'Ayasofya'dan elinizi çekin' dövizleriyle protesto gösterisi düzenledi. Kudüs'te ise Yunanistan ve Bizans bayrağı taşıyan bir grup Türkiye Başkonsolosluğu önündeki Türk bayrağını yaktı.
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Rusya: Ayasofya kararı Türkiye’nin iç meselesi
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