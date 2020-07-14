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’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı; yaralılar var

'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, yakıt tankeri arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:37 ABONE OL
Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı; yaralılar var

Rusya'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, yakıt tankeri arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kontrolden çıkan yakıt tankeri, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla otoyolun sağında duran yolcu otobüsüne çarptı. Trafik kameralarınca kaydedilen görüntüde, yakıt tankerinin hızla geldiği ve otobüse arkadan çarparak yola savrulmasına neden olduğu görüldü. Yerel medya, kazada yaralıların olduğunu ancak sayısının henüz bilinmediğini duyurdu.

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Rusya’da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı; yaralılar var
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