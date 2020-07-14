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'de uçak havaalanına inişi sırasında kaza yaptı

'de insani yardım taşıyan bir kargo uçağının kaza yaptığı bildirildi. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Cibuti'den hareket eden, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı ülkenin Hiran bölgesindeki Beledweyne Havaalanı'na inişi sırasında kaza yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:36 ABONE OL
Somali'de uçak havaalanına inişi sırasında kaza yaptı

Somali'de insani yardım taşıyan bir kargo uçağının kaza yaptığı bildirildi. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Cibuti'den hareket eden, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı ülkenin Hiran bölgesindeki Beledweyne Havaalanı'na inişi sırasında kaza yaptı.

Kazaya müdahale eden ekipte yer alan bir kişi, 3 kişilik mürettebatın kurtulduğunu aktardı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde uçağın alev aldığı ve parçalandığı görüldü.

Uçağın Beledweyne bölgesinde sel felaketinden etkilenenler için yardım getirdiği belirtiliyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Somali'de uçak havaalanına inişi sırasında kaza yaptı
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