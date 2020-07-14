Son dakika: Avustralya ve Kanada'da iki yeni Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Potansiyel bir aşının yaygın kullanılabilmesi için üç aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Birinci aşama klinik denemelerde az sayıdaki sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

23 AŞININ KLİNİK DENEMELERİ SÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 14 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 140 aşı adayı geliştirme, 23 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aşarken, 576 binden fazla kişi hayatını kaybetti.