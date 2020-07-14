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SON DAKİKA! 'nın çaresizliği! Bir kapı daha yüzlerine kapandı...

Son dakika haberi: 'ye ek yaptırım uygulanması için kapı kapı dolaşan , 'dan istediğini elde edemeyince, 'de toplanan zirvesinde kozunu oynadı. Fransa, NATO'da olduğu gibi AB'de de hüsrana uğradı. AB, Türkiye ile iletişim kanalının açık olmasını önerdi ve sorunun diyalogla çözüleceğine inandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 08:15 Son Güncelleme: 14.7.2020 08:22 ABONE OL
SON DAKİKA! Fransa'nın Türkiye çaresizliği! Bir kapı daha yüzlerine kapandı...

Koronavirüs salgınının Avrupa'ya yayılmasından sonra ilk kez 'de buluşan Avrupa Birliği dışişleri bakanları, ile ilişkileri tüm boyutlarıyla masaya yatırdı. Müzakere sürecinin tıkandığı, dış politikada frekansların farklı olduğu, bölgesel konularda işbirliğinden çok çekişmenin öne çıktığı bir ortamda yapılan toplantıda sorunların yanı sıra gerilimin nasıl düşürüleceği ve ilişkilerin geleceği ele alındı. 'da Türkiye ile karşı karşıya gelen ancak istediğini elde edemeyince kartını kullanan 'nın Ankara'ya ek yaptırım talebi diğer üyelerden destek bulmadı.

SON DAKİKA! Fransa'nın Türkiye çaresizliği! Bir kapı daha yüzlerine kapandı...

Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı sonrasında, gerilimin düşürülmesi ve sorunlu konularda anlayış sağlanması için izlenebilecek yollar üzerinde çalışacağını söyledi. Diyaloğu öne çıkaran Borrell, ile ilişkilerin güçlendirilip geliştirilmesi gerektiğini, ancak bunun Avrupa değer, ilke ve çıkarlarına uygun yapılması gerektiğini ifade etti. Borrell, Türkiye ile teması yoğunlaştırarak diyalog zemini oluşturmaya çalışacak.

SON DAKİKA! Fransa'nın Türkiye çaresizliği! Bir kapı daha yüzlerine kapandı...

DİYALOG İÇİN ŞANS

'nın başını çektiği bazı ülkelerin sert tavrına rağmen Dönem Başkanı Almanya, sorunlara işaret etmekle birlikte, gerginlik taraftarı olmadı ve 'den olumlu sinyal beklentisini açıkça ortaya koydu. Toplantıdan Türkiye'ye yönelik bir ek önlem kararı çıkmaması diplomatik çevrelerde Ankara açısından başarı ve diyaloğa şans verme olarak görülüyor. AB bakanları ağustos ayı sonunda Türkiye konusunu tekrar masaya yatıracak.

SON DAKİKA! Fransa'nın Türkiye çaresizliği! Bir kapı daha yüzlerine kapandı...

YUNANİSTAN, AYASOFYA'YI SON ANDA GÜNDEME ALDIRDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yunanistan, 'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararı almasını son anda bakanlarının gündemine getirdi. Türkiye'nin Ayasofya kararını ülkesine ve bölge ülkelerine yönelik bir tahrik olarak gören Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, toplantıda da bu söylemini sürdürdü. Türkiye'nin iç meselesi olmasına rağmen bakanlar bu adımı kınarken, kararın gözden geçirilmesini istediler. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, kararı medeniyete karşı bir saldırı olarak nitelerken, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığını ve bu adımın 'provokasyon zincirinin son halkası' olduğunu savundu.

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SON DAKİKA! Fransa'nın Türkiye çaresizliği! Bir kapı daha yüzlerine kapandı...
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