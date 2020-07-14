SON DAKİKA! Fransa'nın Türkiye çaresizliği! Bir kapı daha yüzlerine kapandı...

Koronavirüs salgınının Avrupa'ya yayılmasından sonra ilk kez Brüksel'de buluşan Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Türkiye ile ilişkileri tüm boyutlarıyla masaya yatırdı. Müzakere sürecinin tıkandığı, dış politikada frekansların farklı olduğu, bölgesel konularda işbirliğinden çok çekişmenin öne çıktığı bir ortamda yapılan toplantıda sorunların yanı sıra gerilimin nasıl düşürüleceği ve ilişkilerin geleceği ele alındı. NATO'da Türkiye ile karşı karşıya gelen ancak istediğini elde edemeyince AB kartını kullanan Fransa'nın Ankara'ya ek yaptırım talebi diğer üyelerden destek bulmadı.