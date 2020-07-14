Son Dakika Haberi: ABD’li ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera kimdir?

OĞLU HER ŞEYİ GÖRMÜŞ

Polisin açıklamasına göre Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu Josey, annesinin gözleri önünde gölde kayboluşuna da tanık oldu.

TALİHSİZLİKLER ARKA ARKAYA

Bir dönemin çok izlenen TV dizilerinden Glee'nin kadrosunda yer alan Naya Rivera'nın California'daki Piru Gölü'nde kaybolması, yapım ile ilgili geçmişte yaşanan olayları hatırlattı.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Splash News, MegaYıllar içinde dizi kadrosunun başına gelen bu olaylar gerçekten de dikkat çekecek türden. Skandallar, intiharlar, trajik ölümler; özellikle genç seyircinin ilgisini çeken dizinin kamera arkası ekibinde yer alan bir çalışanın da söylediği "Sanırım bu dizide bir lanet var" yorumunu akıllara getirdi. İşte Glee dizisinin hem kamera arkası çalışanlarının hem de yıldızlarının yaşadığı o talihsizlikler.