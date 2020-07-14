Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan çalışmanın başyazarı Dr. Sabine den Hartog, "Tabakalardaki fillosilikat minerallerinin süreçlerini görmek için yapay fay bölgelerini mikroskopik ölçekte analiz ettik. Buna dayanarak, fillosilikatların sürtünme mukavemetinin nem veya hareket hızı gibi koşullardaki bir değişiklikle nasıl değiştiğini tahmin etmek için bir dizi denklem formüle ettik" ifadelerini kullandı.