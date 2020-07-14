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Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

İskoç araştırmacılar, yaşanacak depremleri önceden tahmin edebilen matematiksel bir model geliştirdiklerini duyurdular. Bilim insanları, depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde yatan ve “Fillosilis” adı verilen bir kaya türünün gücünü tahmin etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 16:38 Son Güncelleme: 14.7.2020 16:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

İskoç bilim insanları, dünya genelinde depremlerin tahmin edilme şeklini değiştirebiliecek yeni bir matematiksel model üretti.

Heriot-Watt Üniversitesi ve İngiliz Jeoloji Araştırmaları (BGS) ortaklığında kurulan Lyell Center'dan jeologlar, laboratuar deneylerine başvurmak yerine matematik biliminden yardım aldılar.

Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

Bilim insanları, depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde yatan ve "Fillosilis" adı verilen bir kaya türünün gücünü tahmin etmeyi amaçladı.

Fillosilikatlar fay hatlarında küçük plakalar veya tabakalar formunda bulunuyor. Birbirlerine baskı uygulayıp yer değiştirmeye çalıştıklarında ise meydana geliyor. Depremin şiddetini belirleyen kritik faktörü fillosilikatların sürtünme gücü oluşturuyor.

Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

MİKROSKOBİK HAREKETLERDEN BÜYÜK BİR YIKIM MEYDANA GELEBİLİYOR

Depremler fillosilikat kayadaki mikroskobik hareketlerle başlıyor. Ancak bu küçük hareketlerden büyük ve yıkıcı bir meydana gelebiliyor.

Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

YERYÜZÜNDE MEYDANA GELEN OLAYLARI LABORATUVAR KOŞULLARINDA TEKRARLAMAK NEREDEYSE İMKÂNSIZ

Kayaların davranışı laboratuvarda incelenebilir. Fakat araştırmacılar, Dünya yüzeyinin derinliklerindeki koşullar karmaşık ve laboratuvar koşullarında tekrlanmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.

Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

İskoç aratırmacılar bu nedenla matematiksel modellemenin devreye girdiğini ve geliştirdikleri formülün Afillosilikatların sürtünme gücünü laboratuvarda elde edilemeyecek şekillerde tahmin etmelerini sağladıklarını açıkladı.

Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan çalışmanın başyazarı Dr. Sabine den Hartog, "Tabakalardaki fillosilikat minerallerinin süreçlerini görmek için yapay fay bölgelerini mikroskopik ölçekte analiz ettik. Buna dayanarak, fillosilikatların sürtünme mukavemetinin nem veya hareket hızı gibi koşullardaki bir değişiklikle nasıl değiştiğini tahmin etmek için bir dizi denklem formüle ettik" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı

Araştırmanın sonuçları Journal of Geophysical Research: Solid Earth adlı bilimsel dergide yayımlandı. Matematiksel modelin, bilim insanlarına depremler de dâhil olmak üzere fay hatlarında çeşitli hareketlerin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini tahmin etmesini kolaylaştıran bir denklem olduğu belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Depremi önceden tahmin ediyor! İskoç araştırmacılar açıkladı
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