Wayfair olayı ile yeniden gündeme geldi! PizzaGate olayı gerçek miydi, neler yaşandı? PizzaGate nedir?

Son dakika haberler... PizzaGate olayı 2016 yılında yaşanmış, yüksek mavki ve makam sahibi kişilerin içerisinde bulunduğu bir pedofili olayı olarak biliniyor. Şöyle ki bu olay ABD başkanlık seçimleri sürecinde ortaya atılmış bir komplo teorisi olarak öne sürülse de şimdilerde tüm dünyanın konuştuğu Wayfair olayı ile beraber yeniden gündeme gelmiş oldu. Peki, PizzaGate olayı nedir, gerçek mi? ABD'den gelen son dakika Wayfair haberi ile yeniden gündeme gelen PizzaGate nedir? İşte detaylar…
PİZZAGATE OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?
ABD'de Pedofili ve çocuk istismarı iddiaları ile birçok siyasetçi ismi içinde barındıran bu olayda Hillary Clinton'la bağlantılı olduğu söylenen Comet Ping Pong isimli bir pizza restoranının Amerika'da yaşayan elit kesim için çocuk istismarına yönelik organizasyonlar düzenlediği iddia edilmişti. Ancak bu olay ABD seçimleri öncesi bir komplo teorisi başlığından ileriye taşınamadı.
PİZZAGATE OLAYI YENİDEN GÜNDEMDE!
Amerika'da başkanlık seçimleri döneminde 2016 yılında Obama gibi ünlü siyasetçilerin dahil olduğu pedofili skandalı Wayfair ile yeniden gündemdeki yerini aldı. PizzaGate olayının bu isimle anılma nedeni ise pedofili skandalının yöneten kişinin ünlü bir pizza markasının sahibi olduğu iddiaları ile ortaya çıkması oldu.
PİZZAGATE OLAYI NEDİR?
PizzaGate, Hillary Clinton'la bağlantılı olduğu söylenen Comet Ping Pong isimli bir pizza restoranının ABD elitleri için çocukların istismar edildiği organizasyonlar düzenlediği ve Batı siyasi dünyasında pek çok ismin bu skandala bulaştığının iddia edildiği bir söylenti. Bu teorinin ortaya atıldığı ve sözde delillerin ortaya konduğu siteler ise bu tarz söylentilerin çokça yayıldığı 4chan ve Reddit.
Suçlamalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce Demokrat Partili başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya direktörü John Podesta'nın e-postalarının hack edilmesiyle başladı.
Aşırı sağcılar, Podesta ve Washington'daki pizza restoranının sahibi James Alefantis'in yakın olduklarını ve Podesta'nın Alefantis'ten pizza istediği yazışmaların, şifreli mesajlar olduğunu iddia ettiler. Ve Alefantis'in de Podesta'ya, Clintonlara, onların yakını birçok üst düzey Demokrat Parti mensubuna suiistimal etmeleri için çocuk bulduğunu öne sürdüler.
Bu iddialar, komplo teorisyeni bir grup dışında kimse tarafından ciddiye alınmadı. Ancak Twitter'da, Facebook'ta birçok kişi tarafından paylaşılınca, Washington'da yetkililerin, bunların bir saçmalık olduğunu açıklamak zorunda kalmasına kadar vardı.
Komplo teorisinin bu kadar ilgi görmesi üzerine New York Times ve Washington Post da tartışmaya katıldı. Washington Post Gazetesi de iki gün önce konuyla ilgili bir başyazı yayınlayıp, bu mesnetsiz iddiaların yayılmasına karşı önlem almayan sosyal medya platformlarını ağır bir şekilde eleştirdi. W.P. "Pizzagate, sahte haberlerin gerçek insanları nasıl etkilediğini gösteriyor" dedi.