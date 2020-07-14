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Trump yasaklayacağını söyledi! 'de “” paniği!

Başkanı Trump'ın uygulamasını yasaklayabileceği açıklamasının ardından yüksek takipçisi olan uygulama kullanıcıları paniğe kapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 14.7.2020 10:07 ABONE OL
Trump yasaklayacağını söyledi! ABD'de “TikTok” paniği!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in koronavirüs sürecini yönetiş şekline misilleme olarak yönetiminin ABD'de kısa video uygulaması TikTok'u yasaklamayı değerlendirdiğini söylemişti. Gelişmelerin ardından uygulamada 2 milyonun üstünde takipçiye sahip olan Parker Pannell, beğeni ve görüşlerin sıfıra döndüğüne yönelik arkadaşından aldığı bir çağrı sonrası takipçilerine canlı yayın açtı. CNN Business'a konuşan Pannell, takipçilerinden kendisine ait diğer sosyal medya uygulamalarını takip etmelerini istedi.

YÜKSEK TAKİPÇİLİ KULLANICILAR PANİKLEDİ

Pannell aynı zamanda takipçilerinin de panik durumda olduklarını belirtti., TikTok ise "Virginia'daki sunucularımızda normalden daha yüksek trafik nedeniyle geçici hizmet kesintilerine neden olduğu" açıklamasını yaptı.

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Trump yasaklayacağını söyledi! ABD'de “TikTok” paniği!
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