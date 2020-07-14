Wayfair skandal iddiasından son dakika gelişmeleri... Wayfair olayında iddialar peş peşe geliyor, korkunç detaylar ortaya çıktı!

Hürriyet'in haberine göre;

Her şey sosyal paylaşım sitesi Reddit'teki bir kullanıcının iddiasıyla başladı. İddiaya göre, Wayfair'de astronomik fiyatlara satılan bazı ürünler, çocuk ticareti için paravan olarak kullanılıyor. 12 bin dolar değerindeki 2 kapılı bir dolaptan, 10 bin dolar değerindeki bir yastığa kadar birçok ürün, iddiaların merkezinde yer alıyor. Söz konusu ürünler, kayıp bazı çocukların soyadlarıyla ilginç bir şekilde eşleşiyor. Ayrıca ürün kodları, belli bazı kodlar da eklenerek Yandex'te arandığı takdirde, çocuk ve genç kız görsellerine yönlendirebiliyor. Ancak bunlar belirli bir kişiyi temsil etmiyor ve pornografi içermiyor.

İddiaya göre, bu durum pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasıyla da bağlantılı. Son olarak, Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in konuyla ilgili tutuklanmasının, bu olayın pimini çektiği yorumları yapılıyor.

Wayfair'in sitesindeki yüksek fiyatlı ürünlerin kodunu Yandex'e yazınca çocuk görsellerinin çıktığı belirlendi.

Kayıp olan 3 yaşındaki Dylan'ın adının, internet mağazasındaki oyuncağın üstünde yazması iddialara konu oldu.

Ve daha birçok kayıp kişinin isimlerinin, internetteki ürün adlarıyla eşleşmesi dikkat çekti.