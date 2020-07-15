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’da dijital ortamda

Demokrasi ve Milli Birlik Günü ’da çevrimiçi etkinlikle dijital ortama taşındı. Sırpça ve Türkçe olarak yıl boyunca ziyaretçilere açık olacak dijital sergide, Türk milletinin darbecilere karşı kazandığı Demokrasi Zaferi’nin unutulmaz kareleri yer alıyor.

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:32 Son Güncelleme: 15.7.2020 10:33 ABONE OL
15 Temmuz Sırbistan’da dijital ortamda

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen sergi, Sırpça ve Türkçe olarak ziyaretçilere açıldı. Turkuvaz Medya Grubu'nun dünyaya açılan yüzü Daily Sabah'ın objektiflerine yansıyan fotoğraflarıyla gerçekleştirilen dijital sergide, Türk milletinin demokrasi zaferi sevincini konu edinen unutulmaz kareler yer alıyor.

"TÜRK MİLLETİNİN DİK DURUŞU YILLAR GEÇSE DE HATIRLANACAK"

Yıl boyunca sanal ortamda ziyaret edilebilecek sergi öncesinde, düzenlenen çevrimiçi toplantıda konuşan Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, aradan yıllar geçse de Türk milletinin 15 Temmuz günü gösterdiği azmin, kararlılığın ve dik duruşun her zaman hatırlanacağına dikkat çekerek "Sırbistan'da her yıl farklı etkinliklerle milletimizin bu onurlu duruşunu anmakta ve Sırp dostlarımıza bunu hatırlatmaktayız. Bu sene de etkinliğimizi Kovid-19 nedeniyle dijital ortama taşıdık. 15 Temmuz'u, şehitlerimizi rahmetle yad ederek hatırlıyor ve bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://vrallart.com/vr-exhibitions/eg/Sanal_15_Temmuz/

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15 Temmuz Sırbistan’da dijital ortamda
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