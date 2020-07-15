ABD’de 17 yıl sonra ilk federal idam

ABD'de 17 yıl aranın ardından 28 Ağustos'a kadar farklı günlerde idam edilecek 4 federal mahkumdan birinin cezası infaz edildi. Arkansas'ta 1996'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden Daniel Lewis Lee, zehirli iğneyle idam edildi. Trump yönetimi, geçen yıl, 2003'te durdurulan idamların infazına yeniden başlama kararı almıştı. ABD adli sisteminde yargılamalar ya ulusal düzeyde federal mahkemelerde ya da bölgesel düzeyde eyalet mahkemelerinde yapılıyor. Sahte para basmak, posta hırsızlığı gibi bazı suçlarla ilgili davalar otomatik olarak federal mahkemelerde görülüyor. Bunun için davada ABD devletinin taraf olması ya da anayasanın ihlal edilmesi gerekiyor.