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: Yaklaşık 100 Ermeni askeri öldürüldü

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Azerbaycan: Yaklaşık 100 Ermeni askeri öldürüldü
Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Tovuz ilinde dün bir sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tovuz ilinin Ağdam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov (76) isimli sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Azerbaycan - Ermenistan sınırında iki gündür süren çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral, biri albay ve ikisi binbaşı olmak üzere 11 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı. Bakan Yardımcısı Veliyev, karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan da yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildirdi.
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Azerbaycan: Yaklaşık 100 Ermeni askeri öldürüldü
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