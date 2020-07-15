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ordusu sivilleri hedef alıyor

-Azerbaycan sınırında son üç günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çok sayıda ev hasar gördü.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:45 Son Güncelleme: 15.7.2020 15:02 ABONE OL
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Bölgeye giden muhabirler Ermeni güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Tovuz ilinin Dondar Kuşçu köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.

Köyün sakinlerinden Namık Aliyev'in evi de top mermisinin isabet etmesi sonucu tamamen tahrip oldu. Aliyev, yaptığı açıklamada, ağır silahlarla yapılan saldırıda korkmadıklarını ve evlerini terk etmediklerini söyledi.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

"ŞİMDİYE KADAR KORKMADIK VE KAÇMADIK. BUNDAN SONRA DA VATANIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ."

Alışveriş için dışarıda oldukları için şans eseri ailesinden kimseye zarar gelmediğini belirten Aliyev, "Şimdiye kadar korkmadık ve kaçmadık. Bundan sonra da vatanımızı terk etmeyeceğiz." dedi.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Aynı köyde yaşayan Mahir Sadıkov'un evi de Ermenilerin attığı havan topu sonucu tahrip oldu.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Evi zarar görse de köyü terk etmediğini dile getiren Sadıkov, "Her şeye rağmen biz bu namertlerin önünden kaçacak değiliz. Tüm dünya bunların namertliğini biliyor." diye konuştu.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Köydeki bir eve isabet eden fakat patlamayan 120 milimetrelik top mermisi de bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek götürüldü.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Saldırılarda 76 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiği Ağdam köyünde de çok sayıda evde hasar meydana geldi.

ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

YEDİ ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.

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Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
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