FETÖ’de kopuşlar yaşanıyor

Darbeye kalkışan, adı kumpaslar, soru çalmalar, cinayetler, cinsel içerikli şantaj kasetleriyle anılan FETÖ içinde şimdi de üst düzey imamların karıştığı yolsuzluklar konuşuluyor. Kapatılan Zaman gazetesi eski muhabiri Ahmet Dönmez, kendi sitesinde örgüt içi dolandırıcılığı anlattı. Buna göre Türkiye'den kaçan üst düzey örgüt üyeleri, ABD'deki diğer üst düzey örgüt üyeleri tarafından şirket kurmak adına dolandırıldı. Sene başında yayımladığı videoda "Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım" diyerek başına gelenleri ifşa eden eski futbolcu Hakan Şükür'ün tehditle parasını geri aldığı öne sürüldü. Kendilerini eski üyeler olarak tanımlananlarca kurulan munferit.net sitesindeki bir yazıda ise 15 Temmuz'un talimatını elebaşı Gülen'in verdiği itiraf edildi.ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekti.