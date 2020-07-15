İspanya'da İslam medeniyetinin en önemli eserleri sadece Katoliklerin ibadetine açık

Granada kentinin en eski camilerinden biri olan ve 8-10. yüzyılda inşa edilen Masyid El Murabitin Camisi'nin de 16. yüzyılda büyük bir bölümü yıkılarak yerine Aziz Jose adıyla kilise inşa edildi. Caminin minaresi ise kilisenin çan kulesi haline dönüştürüldü. Sevilya kentindeki dünyanın en büyük katedrali olarak bilinen Santa Maria Katedrali'nin bulunduğu alanda da 1182'de açılan ve bölgenin Hristiyanların hakimiyetine girmesinden sonra 1433'te yıkılan Almohade Cami'nin kalıntıları bulunuyor.