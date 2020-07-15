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Kış dalgası daha kötü olabilir

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Kış dalgası daha kötü olabilir
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 368 bin 484'e ulaştı. 578 bin 334 kişi hayatını kaybederken, 7 milyon 801 bin 719 kişi iyileşti.
İngiltere: Tıbbi Bilimler Akademisi "makul bir en kötü senaryo" modeli oluşturdu. Uzmanlar kış döneminde gelebilecek ikinci bir dalganın sadece İngiltere'de ekstra 120 bin ölüme neden olabileceğini öngördü.
ABD: Kaliforniya'da yasaklar geri geldi. Ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 aratarak 138 bin 273'e yükseldi.
Çin: Son 24 saat içinde 3 yeni vaka var.
Güney Kore: 33 yeni vaka görüldü.
Brezilya: Son 24 saatte 240 kişi öldü.
Meksika: 485 can kaybı daha.
Hindistan: 588 kişi öldü.
Avustralya: Vaka sayısı 10 bini aştı.
Rusya: Vaka sayısı 6 bin 248 arttı.
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Kış dalgası daha kötü olabilir
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