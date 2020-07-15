Kış dalgası daha kötü olabilir

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 368 bin 484'e ulaştı. 578 bin 334 kişi hayatını kaybederken, 7 milyon 801 bin 719 kişi iyileşti.Tıbbi Bilimler Akademisi "makul bir en kötü senaryo" modeli oluşturdu. Uzmanlar kış döneminde gelebilecek ikinci bir dalganın sadece İngiltere'de ekstra 120 bin ölüme neden olabileceğini öngördü.Kaliforniya'da yasaklar geri geldi. Ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 aratarak 138 bin 273'e yükseldi.Son 24 saat içinde 3 yeni vaka var.33 yeni vaka görüldü.Son 24 saatte 240 kişi öldü.485 can kaybı daha.588 kişi öldü.Vaka sayısı 10 bini aştı.Vaka sayısı 6 bin 248 arttı.