Otelde çifte trajedi

İspanya'da çok nadir görülen trajik bir olay yaşandı. İngiliz basınına göre olay İspanya'nın Marbella bölgesindeki 5 yıldızlı Melia Don Pepe isimli otelde yaşandı. 49 yaşındaki Tony Holmes isimli İngiliz turist, otelin 7'nci katından aşağıya düştü. Odasının balkonundan aşağıya düşen Holmes, olay yerinde hayatını kaybetti.Ancak bu trajik olayda yaşamını yitiren tek kişi Holmes olmadı. Otelde tek başına kalan İngiliz turistin düştüğü yerde otel çalışanı olan iki çocuk babası 43 yaşındaki Antonio Gonzalez, eşi ve arkadaşları da vardı. Holmes, Gonzalez'in üzerine düştü. Bunun üzerine Holmes ile birlikte Gonzalez de öldü. İngiliz basını yaşanan trajedinin üzerinde Holmes'un ailesine ulaştı. Holmes'un annesi Audrery, "Olay geçtiğimiz cumartesi günü yaşanmış. Üzüntümüz çok büyük. Tarifsiz bir acı içindeyiz. Ölen diğer kişi için de çok üzüldük. Ancak aklımızda kalan birçok soru var. Bunların cevaplanması gerekiyor. İspanya'da tatil amaçlı mı bulunuyordu bilmiyoruz" dedi. Haberlerde polisin olayı soruşturduğu ve Holmes'un 7'nci kattan düştüğü ya da intihar mı ettiğinin araştırıldığı kaydedildi.