SON DAKİKA! Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama ve birçok markanın Twitter hesapları hacklendi

Son dakika... Elon Musk, eski ABD Başkanı Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates ve bilinen markalar olan UBER ve Apple'ın Twitter hesaplarının hacklendiği iddia edildi. Elon Musk'ın attığı tweette paylaşılan cüzdanlara yapılacak olan bitcoin transferi sonrasında iki katı bitcoinin geri ödeneceği yazıldı.

Fakat atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Bunun bir aldatmaca olduğu iddiası da gündeme geldi. Atılan tweetler bir bitcoin cüzdanı paylaşıldı. Paylaşılan bitcoin cüzdanına transfer yapan cüzdanlara iki katı olarak geri ödeme yapılacağı ifade edildi. Hesapların hacklendiği iddiası da sosyal medyada geniş yankı buldu. Elon Musk'ın hesabından atılan tweette, "30 dakika içerisinde bana 1000 dolar yollayın, ben de size 2000 dolar geri yollayacağım." yazılıydı.

Aynı mesajın Bill Gates'in twitter hesabından da atıldığı görüldü. Atılan tweet dakikalar sonra silindi. Yapılan açıklamalara göre; hesapların hacklendiği ve paylaşılan bitcoin cüzdanlarının hackerlara ait olduğu ifade ediliyor. Kripto para piyasası Gemini'nin kurucu ortağı olan Cameron Winklevoss ise tüm kripto para twitter hesaplarının sınırlandırıldığını ifade etti.

UBER VE APPLE'IN TWİTTER HESAPLARI DA HACKLENDİ

Hacklenen diğer resmi Twitter hesapları da UBER ve APPLE'ın oldu. Benzer tweetlerin atıldığı hesapların da hacklendiği görüldü. Atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Atılan tweette Covid-19 nedeniyle 10 milyon dolarlık bitcoin verileceği yazıldı. Apple'ın hesabından atılan tweette "Bitcoin'in desteklendiği" ifade edildi.

ALL MAJOR CRYPTO TWITTER ACCOUNTS HAVE BEEN COMPROMISED.



2FA / strong password was used for @Gemini account. We are investigating and hope to have more information shortly. https://t.co/X3C0uJzc6C