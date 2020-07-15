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SON DAKİKA! ve 'in Twitter hesapları hacklendi mi?

Gelen son dakika gelişmesine göre ve 'in Twitter adreslerinin hacklendiği iddia edildi. Hesaplardan atılan tweetlerde dijital para birimi olan ödemesi yapılacağı yazıldı. İşte o tweetler...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 23:56 Son Güncelleme: 16.7.2020 00:03 ABONE OL
SON DAKİKA! Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesapları hacklendi mi?

Son dakika... Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesaplarının hacklendiği iddia edildi. Elon Musk'ın attığı tweette paylaşılan cüzdanlara yapılacak olan bitcoin transferi sonrasında iki katı bitcoinin geri ödeneceği yazıldı.

Fakat atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Bunun bir aldatmaca olduğu iddiası da gündeme geldi. Atılan tweetler bir bitcoin cüzdanı paylaşıldı. Paylaşılan bitcoin cüzdanına transfer yapan cüzdanlara iki katı olarak geri ödeme yapılacağı ifade edildi. Hesapların hacklendiği iddiası da sosyal medyada geniş yankı buldu.

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SON DAKİKA! Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesapları hacklendi mi?
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