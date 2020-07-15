SON DAKİKA! Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesapları hacklendi mi?

Son dakika... Elon Musk ve Bill Gates'in Twitter hesaplarının hacklendiği iddia edildi. Elon Musk'ın attığı tweette paylaşılan cüzdanlara yapılacak olan bitcoin transferi sonrasında iki katı bitcoinin geri ödeneceği yazıldı.

Fakat atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Bunun bir aldatmaca olduğu iddiası da gündeme geldi. Atılan tweetler bir bitcoin cüzdanı paylaşıldı. Paylaşılan bitcoin cüzdanına transfer yapan cüzdanlara iki katı olarak geri ödeme yapılacağı ifade edildi. Hesapların hacklendiği iddiası da sosyal medyada geniş yankı buldu.