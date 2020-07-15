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HABERİ: ’li oyuncu ’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

’li oyuncu ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu Nava Rivera oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra kaybolmuştu. 1 hafta süren arama çalışmalarının ardından ise Rivera’nın cansız bedenine ulaşılmıştı. 'Glee' dizisi oyuncusu Naya Rivera'nın neden öldüğü yapılan otopsi sonucunda ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.7.2020 12:33 Son Güncelleme: 15.7.2020 12:38 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

'Glee' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu , California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

Polis tarafından yapılan arama çalışmalarında Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Rivera, Glee dizi ekibinden hayatını kaybeden 3'ncü oyuncu oldu.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

Ventura Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, otopsi sonrası Rivera'nın boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara "kaza" olarak geçti. Rapora göre 'nın bedeninde herhangi bir travmatik yara kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

13 TEMMUZ'DA BULUNDU

Raporda, Piru Gölü'nde 13 Temmuz'da cansız bir kadın bedeni bulunduğu ve yapılan incelemenin sonucunda bunun Naya Marie Rivera'ya ait olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

OĞLUNU TEKNEYE ULAŞTIRABİLDİ

Polis, dün yaptığı açıklamada 'nın boğularak öldüğünün düşünüldüğünü belirtmişti. Açıklamada, oyuncunun dört yaşındaki oğlu Josey Dorsey'i tekneye ulaştırmayı başardığı ancak kendisinin gücü tükendiği için tekneye çıkamadığı vurgulanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

Rivera'nın arama çalışmaları sırasında eski eşi Ryan Dorsey ile babası Robert Rivera da göl kıyısından ayrılmadı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

Bu arada arama çalışmaları sırasında Piru Gölü kıyısından ayrılmayan Rivera'nın ailesi de bir açıklama yayınladı. Aile, arama çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

Ailenin açıklamasında Rivera'nın cansız bedenini bulan kadın görevli "kahraman" olarak nitelendirilerek "ona sonsuza kadar minnettar olacağız" denildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

'nın ailesi, genç yaşta hayata veda eden oyuncu hakkında da "O olağanüstü bir yetenek, ama daha da fazlası iyi bir insan, anne, kız çocuğu ve kız kardeşti" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…
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