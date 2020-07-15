SON DAKİKA HABERİ: ABD’li oyuncu Naya Rivera’nın ölüm nedeni belli oldu! 4 yaşındaki oğlunu kurtardı…

'Glee' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Polis tarafından yapılan arama çalışmalarında Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Rivera, Glee dizi ekibinden hayatını kaybeden 3'ncü oyuncu oldu.
Ventura Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, otopsi sonrası Rivera'nın boğularak öldüğü belirlendi ve olay kayıtlara "kaza" olarak geçti. Rapora göre Naya Rivera'nın bedeninde herhangi bir travmatik yara kanında da uyuşturucu ve alkol izi bulunmuyor.
13 TEMMUZ'DA BULUNDU
Raporda, Piru Gölü'nde 13 Temmuz'da cansız bir kadın bedeni bulunduğu ve yapılan incelemenin sonucunda bunun Naya Marie Rivera'ya ait olduğu belirtildi.
OĞLUNU TEKNEYE ULAŞTIRABİLDİ
Polis, dün yaptığı açıklamada Naya Rivera'nın boğularak öldüğünün düşünüldüğünü belirtmişti. Açıklamada, oyuncunun dört yaşındaki oğlu Josey Dorsey'i tekneye ulaştırmayı başardığı ancak kendisinin gücü tükendiği için tekneye çıkamadığı vurgulanmıştı.
Rivera'nın arama çalışmaları sırasında eski eşi Ryan Dorsey ile babası Robert Rivera da göl kıyısından ayrılmadı.
Bu arada arama çalışmaları sırasında Piru Gölü kıyısından ayrılmayan Rivera'nın ailesi de bir açıklama yayınladı. Aile, arama çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkür etti.
Ailenin açıklamasında Rivera'nın cansız bedenini bulan kadın görevli "kahraman" olarak nitelendirilerek "ona sonsuza kadar minnettar olacağız" denildi.
Naya Rivera'nın ailesi, genç yaşta hayata veda eden oyuncu hakkında da "O olağanüstü bir yetenek, ama daha da fazlası iyi bir insan, anne, kız çocuğu ve kız kardeşti" dedi.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA