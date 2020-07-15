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haberi: 'da üç kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren kişi kameraya yakalandı!

Akıllara durgunluk veren görüntüler 'dan geldi. haberine göre bir çamaşırhaneye giren sapkın kişi, 3 kediyi 3 ayrı çamaşır makinesine atarak öldürdü. Dükkanda çalışan kadın çamaşır makinelerinde ölü kedileri görünce polisi aradı, güvenlik kameraları incelendi ve gerçek ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 16:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Malezya'da üç kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren kişi kameraya yakalandı!

Olay, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir çamaşırhanede meydana geldi. Çamaşırlarını yıkatmak için işletmeye giren kadın müşteri, 3 farklı çamaşır makinesinde 3 ölü kediye rastladı. Karşılaştığı oaKadın müşteri polisi arayarak durumu ihbar etti. Çamaşırhaneye gelen polis, işletmenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

"KEDİLERİ CANİCE ÖLDÜRDÜ"

Güvenlik kamerasını inceleyen polis,gördükleri karşısında şoke oldu. Kayıtlarda, çıplak ayaklı bir kişinin dükkanda kedileri çamaşır makinesine attığı ve kapaklarını kapatarak makineleri çalıştırdığı görüldü. Kimliği açıklanmayan kişinin evsiz olduğu ifade edilirken polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. İfadesi alınan kişinin Malezya 2015 Hayvan Refahı Kanunu'na göre yargılanacağı belirtildi. Öte yandan, şüphelinin 3 yıla kadar hapis ve 40 bin Malezya Ringgiti (Yaklaşık 65 bin TL) para cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldürdü! Vahşetin görüntüleri kan dondurdu | Video

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Son dakika haberi: Malezya'da üç kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren kişi kameraya yakalandı!
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