Son dakika: O ülkeden Türkiye'ye destek mesajı!

Pakistan Başkanı İmran Khan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolasıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, FETÖ tehdidine karşı gösterilen mücadeleyi bir kez daha desteklediğini ifade etti.

"TÜRK HALKI İLE BİRLİKTEYİZ"

Son dakika... Takvim'in bir haberine göre, Pakistan Başbakanı İmran Khan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hükümeti ve Pakistan halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dayanışma mesajı gönderdi. Başbakan Khan mesajında, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidine karşı gösterilen mücadeleyi desteklediğini ifade etti.

KARANLIK GÜÇLERE MEYDAN OKUDULAR

Khan, "Hükümet, Pakistan halkı adına ve kendi adıma Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kardeş insanlar ve Türkiye hükümeti ile dayanışmamızı tekrar teyit etmek istiyorum. Dört yıl önce, bu gün Türk halkı, Türkiye'nin barış ve istikrarını, demokratik kurumlarını hedef alan karanlık güçlerine meydan okumak için direncini ve efsanevi cesaretini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Khan, 15 Temmuz 2016'da gösterilen duruşun dünya çapında milyonlarca insan için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Şehitleri onurlandırmak ve ailelerini desteklemek için Türk halkı ile birlikteyiz" dedi.

Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiğini dile getiren Khan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde gösterdiği çabaları desteklediklerini ve her zaman omuz omuza olacaklarını ifade etti.

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