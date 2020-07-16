Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak gelişme! Ermenistan neyi amaçlıyor? Tovuz bölgesi neden önemli? İşte detaylar...

Ermenistan, 12 Temmuz'da Azerbaycan'a yönelik top atışlarıyla saldırıda bulundu. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada; Ermenistan'ın sınırda yer alan Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. Son günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardında ne var? Tovuz bölgesi neden önemli? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında anlattı.

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ERMENİSTAN'IN SALDIRGAN TUTUMUNUN ARDINDA NE VAR?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ; "Ermenistan ne yapmak istiyordan çok Ermenistan'ı destekleyenler ne yapmak istiyor? Asıl mesele bu. Her ne kadar bir Karabağ sorun desek de işin doğru adı Ermeni sorunu. Ermeniler tarih boyu hep kullanılmış, hala da kullanılmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de,Libya'da yaşanan gelişmeler, Azerbaycan ile ilişkiler bir takım yerleri rahatsız etti. İşte bu rahatsız olan yerler Türkiye'ye yeni bir cephe açmak için Türkiye'yi en hassas yerinden yaklaştılar. Bizim iki devlet tek millet olarak yaklaştığımız Azerbaycan'a saldırıyı konuşuyoruz. Türkiye Azerbaycan'a yapılan saldırıya tarafsız veya seyirci kalamazdı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları da bu yöndeydi." ifadelerini kullandı.

TOVUZ BÖLGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tovuz bölgesi özellikle seçilen bir bölge olduğunu dile getiren Başbuğ, yeni bir sorun ve Türkiye'ye odaklanmayı bozmak adına açılmış bir bölge olduğunu belirtti.

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