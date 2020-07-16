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ordusu, 'a ait İHA'yı düşürdü

ordusunun, sınır hattında 'a ait (İHA) düşürdüğü bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 11:11 ABONE OL
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
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