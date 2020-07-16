Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
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