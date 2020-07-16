Birleşik Arap Emirlikleri yine neyin peşinde? ABD ve İsrailli eski ajanlarla...

DARKMATTER: BAE'NİN KONTROLÜNDEKİ SİBER GÜVENLİK FİRMASI

Siber güvenlik konusunda 2008'den 2015'e kadar ABD'li firmalar ve danışmanlık şirketlerinden destek alan Abu Dabi yönetimi, daha sonra kendi bünyesinde ve direkt kontrolünde bulunan "DarkMatter" adında bir siber güvenlik firması kurdu.

Linkedln internet sitesine göre DarkMatter, Körfez'deki en büyük telefon satıcısı olan Axiom Telecom'un kurucusu Faydal Al Banna olarak gösteriliyor.

Merkezi Abu Dabi'de gösterilerin ve bünyesinde 1000'e yakın çalışanın olduğu belirtilen DarkMatter'ın alanı Linkedln sayfasında "bilgi teknolojileri" olarak tanımlanıyor.

Banna aynı zamanda savunma ve uzay alanında faaliyet gösteren "EDGE" adındaki teknoloji firmasının da hem müdürü hem de yöneticisi konumunda. Linkedln verilerine göre şirket 12 binden fazla çalışanıyla füze, silah, siber güvenlik, istihbarat gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Uluslararası haber ajanslarının farklı aralıklarla geçtiği habere göre DarkMatter kurulduğu 2015'te Raven Project'i de bünyesine alarak çalışmalarına farklı ülkelerde kurduğu ofislerle devam etti.

Raven Project'de yer alan eski ABD'li çalışanların ifadelerine göre BAE, ABD'nin NSA versiyonu olan Ulusal Elektronik Güvenlik Otoritesi'ne (NESA) destek vermek için ülke için de siber savunma ağı geliştiriyordu.

Ancak bu program DarkMatter bünyesine dahil edildikten sonra BAE hükümetinin bilgisi dahilinde hedefteki muhalif farklı şahsiyet ve ülkelere siber saldırılar başlattı.

İSRAİLLİ ÇALIŞANLARA KIBRIS'TA OFİS VE 1 MİLYON DOLAR MAAŞ

İsrail merkezli Haaretz'in araştırmacı gazetecilerinden Amitai Ziv, 16 Ekim 2019'da BAE'nin siber güvenlik firması DarkMatter için Kıbrıs'taki bürosunda çalışan İsrailler hakkında bir makale yazdı.

Ziv'e göre BAE, İsrailli bilgisayar mühendisi ve siber güvenlik alanında uzman genç ve tecrübeli eski ajanları istihdam edebilmek için 2 teklifte bulundu.

1'incisi kolay ulaşım ve seyahat sorununun yaşanmaması için DarkMatter Kıbrıs'ta bir büro açtı ve 2'ncisi de şirketi cazibeli kılmak için İsrailli çalışanlara astronomik maaşlar verdi.

Ziv'in elde ettiği bilgilere göre BAE, siber güvenlik uzmanı İsrailli çalışanlara yıllık 1 milyon dolara kadar maaş ödüyor ve en az 20 İsrailli şirket bünyesinde bulunuyor.

New York Times da Mart 2017'de yayınlandığı bir haberinde BAE'li DarkMatter şirketinin Kıbrıs'ın yanı sıra Singapur'da da bir bürosunun olduğunu ve oranın da tamamen İsrailli çalışanlar için kurulduğu yazdı.