Dünya 15 Temmuz için ayakta

Türk halkının 15 Temmuz gecesi hain FETÖ örgütünün darbe girişimine karşı dik duruşu dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yılı anısına törenler düzenlendi.Lefkoşa'daki Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi. Başbakan Ersin Tatar, Büyükelçi Başçeri ve katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.Ülkenin etkili gazetelerinden Washington Post'a ilan verildi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi öncülüğünde verilen, 251 şehidin isimlerinin de yer aldığı tam sayfa ilanda FETÖ'nün Türkiye'deki demokrasi karşıtı darbe girişimine vurgu yapıldı. "Ertelenmiş adalet reddedilmiş adalettir." ifadesi kullanılan ilanda, "Fetullah Gülen'i ve suç ortaklarını iade edin" çağrısında bulunuldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protesto gösterileri düzenlendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, BM Daimi Temsiliciliği ve New York Başkonsolosluğu'nda da etkinlikler gerçekleştirildi.Darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit için fidan dikildi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Başkan Erdoğan'a "FETÖ'yle mücadelede destek" mesaj gönderdi.Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde anma programı düzenlendi. Programa, Libya Devlet Konseyi Başkanı Halid el- Mişri, ülkedeki Türk toplumundan vatandaşlar, iş insanları ve Libyalı davetliler katıldı.Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in yanı sıra ile Filistinli davetliler katıldı.Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'daki anma programlarında 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy etkinlikte, "15 Temmuz terörist darbe girişimi Avrupa yakın tarihindeki en kanlı darbe saldırısıdır" dedi.Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Türkiye, dost ülke Japonya'dan FETÖ ile mücadelede daha fazla işbirliği bekliyor" dedi.Ülkedeki sivil toplum kuruluşları Türk büyükelçiliğine yolladıkları mektuplarda Türk halkına desteklerini ifade etti.Türkiye'nin İngiltere, Almanya, Polonya, İsveç, Yunanistan, Bosna Hersek, Kosova, Avusturya, Çekya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Hollanda'daki temsilciliklerinde de bir dizi anma programları düzenlendi.Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sırbistan'da çevrimiçi etkinlikle dijital ortama taşındı. Belgrad Büyükelçiliği himayesindee Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen "Sanal Gerçeklikle 15 Temmuz Yansımaları Sergisi", Sırpça ve Türkçe olarak ziyaretçilere açıldı. Daily Sabah'ın objektiflerine yansıyan fotoğraflarla gerçekleştirilen dijital sergide, Türk milletinin demokrasi zaferi sevincini konu edinen unutulmaz kareler yer alıyor.FETÖ'nün yurt dışına yönelik yapılan soruşturmaları kapsamında, 19 Ekim'de MİT'in operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika imamı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uluslararası Casusluk yapmakla suçlanan FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca'nın 19 yıla kadar hapsi isteniyor.Kalın, TRT World Forum tarafından çevrim içi düzenlenen "Dijital Tartışmalar" programında, "Halk, o gece ölmekten korkmadan sokağa çıktı" dedi. Kalın, darbe girişimine birçok ülkenin "bekle ve sonucu gör" yaklaşımıyla verdiği tepkinin, Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yarattığını vurgulayarak, Avrupa'daki bazı kilit ülkelerin ve ABD'nin hala, yaşananların ciddiyetini anlamadığını söyledi. ANKARA