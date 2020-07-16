Dünyadan kovid gelişmeleri: Üçüncü dalga devrede

Dünya genelindeki vakalar 13.6 milyonu, ölümler 585 bini aştı.
ABD:
Moderna firması aşının son aşama testlerine geçti. Ülkede ölümler 140 bine dayandı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt virüse yakalandı.
Hong Kong:
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde üçüncü dalga etkili oluyor.
İspanya:
Katalonya'da bazı yasaklar geri getirildi.
Hindistan:
Son 3 günde günlük vaka artışları 30 binin üzerinde.
Brezilya:
Son 24 saatte bin 104 kişi öldü.
Fransa:
Dünyada ilk kez doğmamış bir bebeğin anne karnında koronavirüs kaptığı tespit edildi.