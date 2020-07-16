Dünyadan kovid gelişmeleri: Üçüncü dalga devrede

Dünya genelindeki vakalar 13.6 milyonu, ölümler 585 bini aştı.Moderna firması aşının son aşama testlerine geçti. Ülkede ölümler 140 bine dayandı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt virüse yakalandı.Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde üçüncü dalga etkili oluyor.Katalonya'da bazı yasaklar geri getirildi.Son 3 günde günlük vaka artışları 30 binin üzerinde.Son 24 saatte bin 104 kişi öldü.Dünyada ilk kez doğmamış bir bebeğin anne karnında koronavirüs kaptığı tespit edildi.