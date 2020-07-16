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Dünyadan kovid gelişmeleri: Üçüncü dalga devrede

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Dünyadan kovid gelişmeleri: Üçüncü dalga devrede
Dünya genelindeki vakalar 13.6 milyonu, ölümler 585 bini aştı.
ABD: Moderna firması aşının son aşama testlerine geçti. Ülkede ölümler 140 bine dayandı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt virüse yakalandı.
Hong Kong: Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde üçüncü dalga etkili oluyor.
İspanya: Katalonya'da bazı yasaklar geri getirildi.
Hindistan: Son 3 günde günlük vaka artışları 30 binin üzerinde.
Brezilya: Son 24 saatte bin 104 kişi öldü.
Fransa: Dünyada ilk kez doğmamış bir bebeğin anne karnında koronavirüs kaptığı tespit edildi.
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Dünyadan kovid gelişmeleri: Üçüncü dalga devrede
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