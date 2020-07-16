Endonezya’da ölü sayısı 16 oldu

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde ölü sayısının 16'ya yükseldiği, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Makassar Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Mustari, yaptığı açıklamada, selin etkili olduğu eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 16'ya ulaştığını belirtti. Önceki gün 46 olarak açıklanan kayıp sayısının 23 olarak revize edildiği bilgisini paylaşan Mustari, sel felaketinde 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, selin 4 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği bölgede kayıpları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.