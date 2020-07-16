İlk kez oynadı servet kazandı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir kadın, ilk defa oynadığı lotodan 34.8 milyon dolarlık (240 milyon lira) ikramiye kazandı. Oz Lotto kuponu alan kadın, ilk kez şansını denemek istedi. Tatildeyken kendisine yaklaşık 35 milyon dolar çıktığını öğrenen kadın, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Biletini tekrar tekrar kontrol eden talihli kadın, yetkililere teşekkür ederek eğlence olsun diye kupon aldığını ve bunun 'acemi şansı' olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan kadın, para için henüz bir plan yapmadığını ve işini bırakmayı düşünmediğini dile getirdi.