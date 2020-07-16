İngiliz bilim insanlarından koronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! Covid-19 ölümlerinin nedeni...

ENFEKSİYONUN YAN ETKİSİ



Bazı bilim insanları, kan pıhtılaşmasının Covid-19'un insan vücudunu işgal etme biçiminin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.



Reading Üniversitesi'nden virolog Profesör Ian Jones, "Covid-19) hücrenin yüzeyindeki ACE2 adlı bir enzime bağlanıyor. Bunu sadece kendini hücreye bağlamanın bir yolu olarak kullanıyor, ancak bunu yaparken ACE2'nin enzim fonksiyonu azalıyor. Bunun sonucunda ise Angiotensin I ve Angiotensin II adı verilen ve birlikte kan basıncını düzenleyen hormonların dengesizleşiyor. Kan pıhtılarının bir nedeni bu olabilir" dedi.



VİRÜSÜN ÖZGÜN ŞEKLİ



Northwestern Üniversitesi'nde kardiyoloji profesörü olan Dr. Robert Bonow ise kan pıhtılaşmasına virüsün özgün şeklinini neden olabileceğini belirtti. Bonow, virüsün hücrelerdeki reseptörlere kilitlenen sivri uçlarının kan damarlarına yapışabileceğini söyledi. Bu surumun ise kan damarı ve kalp kasına zarar verebiliğini aktardı.