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'da 23 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 23 günlük bir bebek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:02 ABONE OL
İran'da 23 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Buşehr Koronayla Mücadele Merkezi Başkanı Said Keşmiri, "Buşehr'de dün aralarında 23 günlük bir bebeğin de bulunduğu 9 kişi Kovid-19'dan öldü." dedi.

Buşehr'deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören 162 hasta bulunduğunu aktaran Keşmiri, bunlardan 35'inin solunum cihazına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 608'e, vaka sayısı da 267 bin 61'e yükseldi.

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İran'da 23 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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