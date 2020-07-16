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'da operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına attıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 14:56 ABONE OL
İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İskenderun otoyol gişeleri bölgesinde "dur" ihtarına rağmen kaçan bir otomobilin peşine düştü. Kısa süren kovalamacada araçtaki uyuşturucu maddeyi yol kenarına attıkları tespit edilen D.Ö. ve M.E. adlı 2 kişi yakalanırken, yol kenarında yapılan aramada bin 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili sonradan gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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