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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı

Edinilen son dakika habere göre; Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı , toplantısında Dışişleri Bakanı’nı eleştirmişti.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 14:38 Son Güncelleme: 16.7.2020 14:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı

Azerbaycan dışişleri bakanı görevden alındı. Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in Çarşamba günü 'Ortada yok' diyerek eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV'DEN SERT ELEŞTİRİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son Bakanlar Kurulu toplantısında, "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz'daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı iş yerindeydi. Ama Dışişleri Bakanı'nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov'a sordum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı
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