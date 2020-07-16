Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

Dünya kız kardeşini köpek saldırısından korumak için araya giren ağabey Bridger Walker'i konuşuyor. 90'dan fazla dikiş atılan Walker, "Biri ölecek ise o ben olmalıydım" dedi.
KARDEŞİNİ KORUMAK İÇİN ATILDI
ABD basınında yer alan habere göre; olay 9 Temmuz'da Wyoming eyaletinde yaşandı. Kardeşine doğru gelen Alman kurdunu gören Walker, köpeği korkutmak istedi. Köpek Walker'a saldırdı. Walker, çeşitli bölgelerinden yaralandı.
90'DAN FAZLA DİKİŞ
Köpeğin saldırısının ardından Walker ameiyata alındı. Ameliyat 2 saat sürdü, Walker'in vücuduna 90'dan fazla dikiş atıldı. Olay teyzesinin Instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.
SÜPER KAHRAMANLAR 'BİRDGER'İ ALKIŞLADI
Bridger'ın süper kahraman filmi 'Avengers' hayranı olduğunu söyleyen teyzenin bu paylaşımı önce ünlü oyuncu Anne Hathaway'in ilgisini çekti. Bridger ile kız kardeşinin fotoğrafını kendi hesabından paylaşan Hathaway, "Ben bir Avenger değilim ama bir süper kahraman gördüğüm zaman onu tanırım. Umarım hayatımda senin yarın kadar bile cesur olmayı başarabilirim" diye yazdı.
Hathaway, ayrıca filmdeki süper kahramanlardan Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo'yu da etiketleyerek "Takım arkadaşına ihtiyacın var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bridger, filmdeki tüm oyuncuların radarına girdi.
Walker ailesi Ruffalo başta olmak üzere diğer süper kahramanları canlandıran oyuncular Tom Holland, Hugh Jackman ve Zachary Levi'nin kendilerine ulaştığını söyledi.
Kaptan Amerika rolündeki Chris Evans da aileye bir video yollayarak "Sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var" dedi. Evans, Bridger'a orijinal Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.