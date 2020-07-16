Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

Hathaway, ayrıca filmdeki süper kahramanlardan Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo'yu da etiketleyerek "Takım arkadaşına ihtiyacın var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bridger, filmdeki tüm oyuncuların radarına girdi.

Walker ailesi Ruffalo başta olmak üzere diğer süper kahramanları canlandıran oyuncular Tom Holland, Hugh Jackman ve Zachary Levi'nin kendilerine ulaştığını söyledi.