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Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

Son dakika haberi: 'de 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından korumak isterken yaralanan Bridger Walker dünyanın gündeminde... Kadeşini korumak için arajya giren kahraman çocuğa 90'dan fazla dikiş atıldı. Olay ABD basınında geniş yer bulurken; Walker babasının, 'Neden bunu yaptın' sorusuna da çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte dünyanın konuştuğu son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 14:38 Son Güncelleme: 16.7.2020 14:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

Dünya kız kardeşini köpek saldırısından korumak için araya giren ağabey Bridger Walker'i konuşuyor. 90'dan fazla dikiş atılan Walker, "Biri ölecek ise o ben olmalıydım" dedi.

Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

KARDEŞİNİ KORUMAK İÇİN ATILDI

basınında yer alan habere göre; olay 9 Temmuz'da Wyoming eyaletinde yaşandı. Kardeşine doğru gelen Alman kurdunu gören Walker, köpeği korkutmak istedi. Köpek Walker'a saldırdı. Walker, çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

90'DAN FAZLA DİKİŞ

Köpeğin saldırısının ardından Walker ameiyata alındı. Ameliyat 2 saat sürdü, Walker'in vücuduna 90'dan fazla dikiş atıldı. Olay teyzesinin Instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

SÜPER KAHRAMANLAR 'BİRDGER'İ ALKIŞLADI

Bridger'ın süper kahraman filmi 'Avengers' hayranı olduğunu söyleyen teyzenin bu paylaşımı önce ünlü oyuncu Anne Hathaway'in ilgisini çekti. Bridger ile kız kardeşinin fotoğrafını kendi hesabından paylaşan Hathaway, "Ben bir Avenger değilim ama bir süper kahraman gördüğüm zaman onu tanırım. Umarım hayatımda senin yarın kadar bile cesur olmayı başarabilirim" diye yazdı.

Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

Hathaway, ayrıca filmdeki süper kahramanlardan Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo'yu da etiketleyerek "Takım arkadaşına ihtiyacın var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bridger, filmdeki tüm oyuncuların radarına girdi.

Walker ailesi Ruffalo başta olmak üzere diğer süper kahramanları canlandıran oyuncular Tom Holland, Hugh Jackman ve Zachary Levi'nin kendilerine ulaştığını söyledi.

Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...

Kaptan Amerika rolündeki Chris Evans da aileye bir video yollayarak "Sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var" dedi. Evans, Bridger'a orijinal Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.

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Son dakika haberi: Dünya onu konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini korumak için araya girdi: 90 dikiş var...
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