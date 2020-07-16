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SON DAKİKA: yandaşlarından alçak saldırı! etkinliğini hazmedemediler...

Son dakika haberine göre; 'nın Hannover kentinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinden dönen iki genç, bölücü terör örgütü sempatizanları tarafından saldırıya uğradı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 12:57 Son Güncelleme: 16.7.2020 13:39 ABONE OL
SON DAKİKA: PKK yandaşlarından alçak saldırı! 15 Temmuz etkinliğini hazmedemediler...

'nın Hannover kentinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinden dönen iki genç bölücü terör örgütü sempatizanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan gençlerden Emre T. yaşadıklarını anlattı.

SON DAKİKA: PKK yandaşlarından alçak saldırı! 15 Temmuz etkinliğini hazmedemediler...

"PKK YANLILARI BİZE KÜFREDİP SALDIRDI"

Emre T, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği için Hannover kentinin merkezindeki etkinliğe katıldıklarını ifade ederek,"Arkadaşım Hamza Oğuz ile birlikte programın yapıldığı Christuskirche Kilisesi'nden çıkıp yolun karşısına geçmiştik. 5-6 kişilik yanlıları önce bize küfretti. Daha sonra benim arkadaşıma saldırdı. Ben araya girince bu kez de bana saldırdılar. Kaçmaya çalıştık. Sonra polis araya girdi biz hafif yaralandık."

SON DAKİKA: PKK yandaşlarından alçak saldırı! 15 Temmuz etkinliğini hazmedemediler...

"15 TEMMUZ ETKİNLİĞİNİ HAZMEDEMEDİLER"

Saldırıya uğrayan Hamza Oğuz'un babası Avrupa Türk Demokratlar (UID) Hannover Bölge Başkanı İlhami Oğuz ise olaya ilişkin olarak, " Bugün Niedersachsen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UID) eyaleti bölge teşkilatı olarak programını organize ettik. Programımız çok güzel geçti, ancak program sonunda 'lıların saldırısına uğradık. Hazmedemediler. Oğlum Hamza ve arkadaşı Emre saldırıya uğradı, darp edildi. Şu an hastanede çocuklarımız tedavi ediliyor."

SON DAKİKA: PKK yandaşlarından alçak saldırı! 15 Temmuz etkinliğini hazmedemediler...

"ELİMİZDEN TÜRK BAYRAĞINI ALMAK İSTEDİLER"

Hastane çıkışı konuşan Hamza Oğuz, yanlılarının ellerindeki bayrağı almak istediklerini ifade ederek, "7 kişi bize saldırdı arkadaşımla hafif yaralarla ellerinden kurtulduk. Darp ettiler bizi. Bizde vatan millet aşkı var iki üç çapulcu böyle anlamlı bir günde bu etkinliği yapmayacağımızı düşünmesinler. Bu tip programları yapmaya devam edeceğiz. Alman polisinden konuya ilişkin soruşturma başlatmasını istiyoruz" dedi.

SON DAKİKA: PKK yandaşlarından alçak saldırı! 15 Temmuz etkinliğini hazmedemediler...
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SON DAKİKA: PKK yandaşlarından alçak saldırı! 15 Temmuz etkinliğini hazmedemediler...
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