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Türk İHA'ları İngiltere gündeminde! : Türk İHA'ları “oyun değiştirici” nitelikte

Wallace, ’nin İHA Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının “oyun değiştirici” nitelikte olduğunu bildirdi.İngiltere’nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, “Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 17:57 Son Güncelleme: 16.7.2020 18:00 ABONE OL
Türk İHA'ları İngiltere gündeminde! İngiltere Savunma Bakanı: Türk İHA'ları “oyun değiştirici” nitelikte

Hava ve Uzay Gücü Konferansında konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, insansız hava araçları (İHA) konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace’dan Türk İHA’larına övgü | Video

İNGİLTERE DERS ALMALI!

İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı." diye konuştu.

"(Türk İHA'ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler." diyen Wallace, şunları kaydetti:

"Ya da Türkiye'nin Suriye'de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."

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Türk İHA'ları İngiltere gündeminde! İngiltere Savunma Bakanı: Türk İHA'ları “oyun değiştirici” nitelikte
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