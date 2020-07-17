Akdeniz'de göçmen trajedisi! Akdeniz'de ölen adamın cesedi günlerdir denizde sürükleniyor

Libya açıklarında kısmen batmış bir botta sıkışan bir adamın cesedi, Libya, İtalya ve Malta'ya defalarca bildirilmesine rağmen iki haftadan uzun süredir denizde sürükleniyor.

CESET 29 HAZİRAN'DA TESPİT EDİLDİ

Yarısı batmış bir şişme botta sıkıştığı görülen adamın cesedi, Alman sivil toplum örgütü Sea Watch tarafından görüntülendi. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenleri kurtarmak amacıyla faaliyet gösteren Sea Watch, cesedi ilk olarak 29 Haziran'da Libya açıklarında tespit ettiklerini açıkladı.

ÜÇ ÜLKEYE DÖRT KEZ BİLDİRİLDİ

BBC'nin haberine göre Sea Watch, hava aracı Seabird tarafından tespit edilen cesetle ilgili olarak Libya, İtalya ve Malta ile temasa geçti. Örgütün açıklamasına göre, aradan geçen 2 hafta boyunca cesedin hala denizde sürüklenmekte olduğu belirlendi ve bu 3 ülkeye 4 kez bildirimde bulunuldu. Ancak cesedin denizden alınarak ölüm koşullarının belirlenmesi talebine 3 ülkeden de yanıt gelmedi.

Örgüt, adamın kim olduğu ve nereden geldiğinin bilinmediğini belirtti ve aynı botta hayatını kaybeden başka insanların da olabileceğini vurguladı.

AB'NİN HAYSİYETİ DE BOĞULDU

Sea Watch ekibi, "İnsanların Akdeniz'i geçerken ölmesi, Avrupa'nın etrafına kale inşa etmesinin bir sonucudur. Bir de cesetler denizden alınmadığı, kimlikleri belirlenmediği, yakınlarına haber verilmediği zaman AB'nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte Akdeniz'de boğulmuş demektir" şeklinde bir açıklama yaptı.

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