Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 471 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 26 bin 636'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 549 artarak 17 bin 805'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 341'e çıktı. Bugüne kadar 610 bin 523 testin yapıldığı ülkede, 8 bin 490 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan'da karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Karar gereği, başkent Bakü dahil 14 bölgede 5 Ağustos'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasına da devam edilecek.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka görülüyor. Son 2 günde ise 500'ün altında günlük vaka sayısı kayda geçti.

- Moldova'da vaka sayısı 20 bin 500'e yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 230 artarak 20 bin 494'e, ölenlerin sayısı 9 artışla 675'e yükseldi.

Vakalardan 2 bin 845'i sağlık çalışanı olurken, 273 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 13 bin 913'e ulaştı.

2 bin 365 Kovid-19 hastası evde tedavi görüyor, 30 bine yakın kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 18 artarak 1455'ye çıktığı, vakaların yüzde 66'sının iyileştiği belirtildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, halka salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunarak, "Sağlık sistemimiz hala yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

- Belarus'ta 6 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 159 kişide virüsün görüşmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 65 bin 782'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının 455 artışla 57 bin 370, ölü sayısının ise 6 artarak 491 olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 milyon 172 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

- Özbekistan'da vaka sayısı 15 bin 500'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 133 artarak 15 bin 482'ye, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 77'ye çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede bugüne kadar 8 bin 783 hasta iyileşerek taburcu edilirken, 6 bin 622 hastanın tedavisinin sürüyor.

Öte yandan, hastalığı hafif geçmesinden dolayı evde tedavi gören koronavirüs hastalarının tedavisi için ücretsiz ilaç ve tıbbi malzemeler temin edilecek. Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararı kapsamında, bunun için Sağlık Bakanlığı 50 bin ilaç seti hazırlayacak.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

- Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 786 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 6 bin 786'ya çıktı.

Son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 483'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 56 ölümün gerçekleştiği ülkede 1247 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da salgında ölenlerin sayısı 464'e çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, 66 bin 895 Kovid-19 vakasından 26 bin 175'inin tedavisinin devam ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 89 artarak 464'e yükseldiğini belirtti.

Tsoy, 1 Ocak ila 15 Temmuz tarihlerinde ülkede 234 bin 187 zatürre vakasına rastlandığını, bunun geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 kat fazla olduğunu aktardı.

Söz konusu tarihlerde zatürreden 3 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Tsoy, bunun geçen yılın aynı dönemine göre 1896 vaka fazla olduğunu dile getirdi.