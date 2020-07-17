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’e mesaj mı gönderdi?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Çin’e mesaj mı gönderdi?
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun köpeğinin bir fotoğrafını şahsi Twitter hesabından paylaşması gündem oldu. "Pompeo Çin'le dalga mı geçiyor?" şeklinde yorumlanan fotoğrafta Pompeo'nun köpeği Mercer, en sevdiği oyuncaklarının arasında oturuyor. Oyuncakların en önünde ise Disney'in ünlü çizgi karakteri Winnie the Pooh'nun (Ayı Winnie) peluş oyuncağı bulunuyor. Winnie the Pooh, Çin'de Devlet Başkanı Şi Jinping'e hakaret kabul ediliyor. Nedeni ise geçmişte yapılan ve Şi'yi Winnie the Pooh'ya benzeten paylaşımlar. DIŞ HABERLER
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Çin’e mesaj mı gönderdi?
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