Coronavirüs aşısında önemli gelişme! Denemeler başladı

BAE SAĞLIK BAKANI DA DENEMEYE GÖNÜLLÜ OLARAK KATILACAK

Abu Dabi hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Şeyh Abdullah Bin Muhammed Hamid ve Bakanlık Müsteşarı Dr. El Kaabi'nin de denemeye gönüllü olarak katılacağı belirtildi. Sinopharm'dan yapılan açıklamada BAE'nin test merkezi olarak seçilmesinin sebebinin, 200'den fazla milletten insanın yaşadığı ülkedeki etnik çeşitlilik ve ülkenin sağlık teknolojisi alanında sunduğu imkanlar olduğu kaydedildi.

Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsü, Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen aşı, farklı virüs, bakteri ve patojen parçalarının birleşiminden oluşuyor. Aşının güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin'de yapılmıştı.