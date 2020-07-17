Dünyadan Kovid gelişmeleri: Ülkenin yarısına virüs bulaştırdı

Bilimdünyasından 15'i Nobel ödülü sahibi 100'den fazla uzman, Kovid-19 aşısının koruma sağlayıp sağlamayacağını görmek için gönüllülere aşı yapıldıktan sonra koronavirüs bulaştırılması çağrısında bulundu. Dünya genelindeki vakalar ise 13 milyon 849 bini, ölümler de 589 bini geçti.Oklahoma'da Cumhuriyetçi Vali Kevin Stitt'in Kovid testi pozitif çıktı. İlk kez bir vali virüse yakalandı. Ölenlerin sayısı bin 11 artarak 140 bin 200'e yükseldi.Bin 233 kişi daha öldü. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci testi de pozitif çıktı.Prasad Dineş isimli bir kişi, ülkedeki 2 bin 600 Kovid-19 vakasının yaklaşık yarısına virüsü bulaştırmaktan sorumlu tutuluyor.1 milyon kişi salgınında sigara kullanmayı bıraktı.Ölümler 150 bini geçti.Son 24 saat içinde 1 yeni vaka var.