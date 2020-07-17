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Dünyadan Kovid gelişmeleri: Ülkenin yarısına virüs bulaştırdı

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Dünyadan Kovid gelişmeleri: Ülkenin yarısına virüs bulaştırdı
Bilim dünyasından 15'i Nobel ödülü sahibi 100'den fazla uzman, Kovid-19 aşısının koruma sağlayıp sağlamayacağını görmek için gönüllülere aşı yapıldıktan sonra koronavirüs bulaştırılması çağrısında bulundu. Dünya genelindeki vakalar ise 13 milyon 849 bini, ölümler de 589 bini geçti.
ABD: Oklahoma'da Cumhuriyetçi Vali Kevin Stitt'in Kovid testi pozitif çıktı. İlk kez bir vali virüse yakalandı. Ölenlerin sayısı bin 11 artarak 140 bin 200'e yükseldi.
Brezilya: Bin 233 kişi daha öldü. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci testi de pozitif çıktı.
Sri Lanka: Prasad Dineş isimli bir kişi, ülkedeki 2 bin 600 Kovid-19 vakasının yaklaşık yarısına virüsü bulaştırmaktan sorumlu tutuluyor.
Britanya: 1 milyon kişi salgınında sigara kullanmayı bıraktı.
Latin Amerika: Ölümler 150 bini geçti.
Çin: Son 24 saat içinde 1 yeni vaka var.
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Dünyadan Kovid gelişmeleri: Ülkenin yarısına virüs bulaştırdı
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