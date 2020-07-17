Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Alçak saldırılarda Türkiye detayı...

'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Alçak saldırılarda detayı...

, sınırındaki Tovuz iline saldırarak ne yapmayı hedefliyor? Ermenistan'ın cephe hattı yerine Tovuz bölgesini hedef almasının altında yatan neden ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak ve ulaştırma projeleri mi? Ermenistan'ın gerginliği tırmandırmasının ardında yatan nedenler...

AA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:57 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:07 ABONE OL
Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projeleri mi?

'ın, 'la sınırdaki Tovuz iline saldırarak ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak ve ulaştırma projelerini hedef almayı amaçladığı düşünülüyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1991-1993'te Ermenilerin Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 ili işgal etmesinin ardından 1994'te yapılan ateşkes mutabakatından bugüne çok sayıda ihlal yaşandı.

Önceki yıllarda işgal altındaki Karabağ ile diğer illerdeki cephe hattında yaşanan çatışmalar, bu kez iki ülkenin sınır hattına sıçradı.

Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projeleri mi?

AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN ORDUSUNA GEÇİT VERMEDİ

12 Temmuz'da ordusu, sınırın Tovuz bölgesindeki mevzilerine top atışları da gerçekleştirerek, ani saldırıda bulundu. Söz konusu saldırı, Azerbaycan ordusunca püskürtüldü fakat Ermeni güçler sonraki günlerde de girişimlerini sürdürdü.

Çatışmalarda şehitler veren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna geçit vermedi.

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var? Azerbaycan'a neden saldırıyorlar? | Video

BAŞARILI OLAMAYINCA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Ağır silahlar kullanarak Azerbaycan ordusunun kontrolündeki stratejik yükseklikleri ele geçirmeye çalışan Ermenistan ordusu, başarılı olamayınca bu kez sivilleri hedef aldı.

Tovuz'un Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerinde top mermisi isabet eden çok sayıda ev hasar gördü, Ağdam köyünde 76 yaşındaki bir sivil yaşamını yitirdi.

Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projeleri mi?

CEPHE HATTI YERİNE SINIRDAKİ BÖLGELER HEDEF ALINIYOR

kamuoyunda, 'ın cephe hattı yerine neden sınırdaki bölgeleri hedef aldığı tartışılıyor.

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizi, yapay gerilimler oluşturarak geri plana atma isteği, Ermenistan'ın saldırılarının arkasında yatan gerçeklerden biri olarak görülüyor.

Sınırda gerginlik çıkararak, Rusya'nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü çatışmada taraf yapma isteğinin de Erivan yönetiminin planları arasında olduğu biliniyor.

Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projeleri mi?

NEDEN TOVUZ?

Ülkenin batısındaki Tovuz ili, ve 'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulaştırma ve hatlarının güzergahında bulunduğu için stratejik önem taşıyor.

'ın bazı stratejik yükseklikleri ele geçirerek ulaştırma ve enerji hatlarını kontrol etme isteği, Tovuz'a yapılan saldırının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projeleri mi?

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı, Tovuz'dan geçiyor.

'ı Gürcistan üzerinden 'ye ulaştıran tek kara yolu da bu rotada yer alıyor.

Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projeleri mi?

"ERMENİSTAN'A PAHALIYA MAL OLACAK"

Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermeni saldırılarında, Tovuz'dan geçen ve ulaştırma hatlarının büyük rolünün olduğunu söyledi.

'ı Gürcistan üzerinden ve Batı ile birleştiren tek kara yolunun Tovuz'dan geçtiğini vurgulayan Paşayeva, enerji ve ulaştırma hatlarının da Tovuz'dan geçtiğinin altını çizdi.

Paşayeva, ", bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek kara yolu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları onların silahlı güçlerince her an vurulabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenilerin sivil yerleşim birimlerine ateş açmasına da değinen Paşayeva, "Bununla da bölgede panik oluşturmayı amaçlıyorlar. Fakat halk, evlerini terk etmedi. Sivillere karşı yaptıkları saldırı, Ermenistan'a pahalıya mal olacak." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgeden geçen ortak enerji ve ulaştırma projeleri mi?

Paşayeva, dünyadan ve uluslararası kuruluşlardan 'ın saldırılarına sert tepki beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konuya tepki vermeyen bir uluslararası kuruluş, kendi iç yüzünü ortaya koymuş olacak. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu insanların haklarını görmeli. 'ye saldıran teröristleri ve darbecileri savunan o insan hakları örgütleri, burada sivil insanlara yapılan saldırılara hiçbir tepki vermiyor. Bölgede durum, ordusunun kontrolünde. İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da ne bir karış toprak alabildi ne de stratejik yükseklik."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Alçak saldırılarda Türkiye detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA