Ermenistan'ın saldırılarının altında yatan neden ne? Alçak saldırılarda Türkiye detayı...

"ERMENİSTAN'A PAHALIYA MAL OLACAK"

Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermeni saldırılarında, Tovuz'dan geçen enerji ve ulaştırma hatlarının büyük rolünün olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye ve Batı ile birleştiren tek kara yolunun Tovuz'dan geçtiğini vurgulayan Paşayeva, enerji ve ulaştırma hatlarının da Tovuz'dan geçtiğinin altını çizdi.

Paşayeva, "Ermenistan, bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek kara yolu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları onların silahlı güçlerince her an vurulabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenilerin sivil yerleşim birimlerine ateş açmasına da değinen Paşayeva, "Bununla da bölgede panik oluşturmayı amaçlıyorlar. Fakat halk, evlerini terk etmedi. Sivillere karşı yaptıkları saldırı, Ermenistan'a pahalıya mal olacak." ifadesini kullandı.