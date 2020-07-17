Korkutan gerçek! İnsanlığı bekleyen büyük tehlike! Sıcaklığın artması bazı organların durmasına yol açabilir

"Isı stresi"nin aşırı sıcak bir ortamda vücudun ısısını sabit tutmak için gösterdiği çaba olarak tanımlandığı haberde, vücut ısısının olması gereken seviyenin üstünde seyretmesi durumunda kalp damar sisteminin yorularak kişilerde sıcak çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak döküntüleri ve ısı kramplarına neden olabildiği ve bazı hayati organların durmasına yol açabildiği ifade edildi.

NEM ISI STRESİ ETKİSİNİ ARTIRABİLİR

Haberde, küresel ısınmanın artmasıyla daha yoğun bir nem olacağına işaret edilirken, nemin ise vücut ısısının düşmesini sağlayan terin buharlaşmasına engel olarak "ısı stresi" etkisini arttırabildiği vurgulandı.