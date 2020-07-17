Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili yeni araştırma Kan grupları ile coronavirüs arasında bağlantı var mı?

Avrupa'da yapılan bir araştırmada ise bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürülmüştü.

"İSTATİSTİKİ OLARAK DOĞRU OLABİLİR, ANCAK TIP BİLİMİ İÇİN YETERLİ DEĞİL"



Ancak, ABD'de yer alan Massachusetts General Hospital ve Beth Israel Deaconess Hospital tarafından geçen hafta yayımlanan bir araştırmada kan grupları farklı olan insanların Covid-19'dan değişik düzeylerde hastalandığına dair bir bulguya rastlamadıklarını belirtti. Araştırmacılar daha önce yapılan çalışmaların hakemli dergilerde onaylanmadığı ve küçük gruplar üzerinde ya da laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmemiş olduğunu belirtti.

