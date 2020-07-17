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Son dakika haberi: ile ilgili yeni araştırma Kan grupları ile coronavirüs arasında bağlantı var mı?

ile ilgili araştırma sonuçları gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 14 milyona yakın coronavirüs vakası görülürken 600 bine yakın kişi de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana geçen sürede koronavirüsün gizemi henüz çözülebilmiş değil. ile kan grupları arasındaki bağ ile ilgili yapılan yeni araştırma daha önceki araştırmayı çürütür nitelikte. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 15:17 Son Güncelleme: 17.7.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili yeni araştırma Kan grupları ile coronavirüs arasında bağlantı var mı?

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs () pandemisi nedeniyle vaka sayısı 14 milyona, ölü sayısı ise 600 bine yaklaştı. Diğer taraftan salgının başlangıcından bu yana geçen 7 ay içinde Covid-19'un gizemi hala bilim insanları tarafından tam olarak çözülebilmiş değil. Yapılan bazı bilimsel araştırmalar da zaman geçtikçe bir diğerini çürütebiliyor. Bunlardan biri ise corona virüsün farklı kan gruplarını değişik şekillerde hasta ettiği teorisi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili yeni araştırma Kan grupları ile coronavirüs arasında bağlantı var mı?

EN RİSKLİ "A", EN AZ RİSKLİ "O" İDDİASI

Geçen ay ABD'de Kaliforniya merkezli biyoteknoloji şirketi 23andMe'nin 750 bin kişinin verilerini incelediği raporda karşı en riskli kan grubunun A, en az riskli grubun ise "0" olduğu belirtilmişti. Söz konusu teori, farklı ülkelerde yapılan çeşitli araştırmalarla da desteklenmişti.

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili yeni araştırma Kan grupları ile coronavirüs arasında bağlantı var mı?

Avrupa'da yapılan bir araştırmada ise bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürülmüştü.

"İSTATİSTİKİ OLARAK DOĞRU OLABİLİR, ANCAK TIP BİLİMİ İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Ancak, ABD'de yer alan Massachusetts General Hospital ve Beth Israel Deaconess Hospital tarafından geçen hafta yayımlanan bir araştırmada kan grupları farklı olan insanların 'dan değişik düzeylerde hastalandığına dair bir bulguya rastlamadıklarını belirtti. Araştırmacılar daha önce yapılan çalışmaların hakemli dergilerde onaylanmadığı ve küçük gruplar üzerinde ya da laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmemiş olduğunu belirtti.

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili yeni araştırma Kan grupları ile coronavirüs arasında bağlantı var mı?

Diğer taraftan dünyadaki en yaygın kan grubunun "0" olduğunu, ardından ise "A" tipinin geldiğini belirten uzmanlar, 'un ölüm oranın yüzde 1 olduğu düşünülünce istaitistiki olarak böyle bir sonuca varılabileceğini, ancak tıp biliminde anlam ifade edebilmesi için farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini açıkladı.

Kaynak: NTV

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Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili yeni araştırma Kan grupları ile coronavirüs arasında bağlantı var mı?
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