SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

FBI DEVREYE GİREREK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Theverge'in haberine göre; The Wall Street Journal'in bir raporu doğrultusunda FBI'in ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Twitter'a yapılan siber saldırı hakkında soruşturma başlattı. Twitter'a yapılan geniş çaplı bu ilk saldırı dünya gündeminde büyük yankıya neden oldu.
DONALD TRUMP'IN HESABI SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ
Yapılan açıklamalara göre FBI, eski ABD başkanı Barack Obama ve 2020 ABD Başkan Adayı Joe Biden (eski ABD Başkan Yardımcısı) gibi siyasetçilerin ve birçok ünlü ismin hesaplarının saldırıya maruz kalmasının güvenlik açısından endişe verici olduğunu ifade etti. Wall Street Journal'e yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının özel bir şekilde korunduğu ve bu sayede saldırıdan etkilenmediği ifade edildi
NEW YORK VALİSİ ANDREW CUOMO'DAN AÇIKLAMA
New York Valisi Andrew Cuomo da saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cuomo, yapılan saldırının ABD demokrasisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve yaklaşan seçimlerin güvenliğini korumak amacıyla mücadele edeceklerini söyledi.
TWİTTER VE FBI SORUŞTURMA İÇİN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE
Twitter yetkililerinden Theverge'e yapılan açıklamada, Twitter'ın soruşturma çerçevesinde FBI ile işbirliği içinde oldukları açıklandı. Twitter'ın böylesine bir saldırıya maruz kalması ve aynı zamanda ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması da ayrı bir tartışma ve soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.
MİLYONLARCA BİTCOİN TRANSFERİ YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Yapılan siber saldırıda, Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Jeff Bezos, Warren Baffet, UBER, Apple gibi birçok ünlü isim ve markanın hesaplarından bitcoin transferi için tweetler atılmış ve dakikalar sonra atılan tweetler silinmişti.
Bu olay sonrası yapılan incelemelerde milyonlarca dolar değerinde bitcoin transferi yapıldığı iddia edildi. Yapılan saldırın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netleşmiş değil. Yapılan saldırın nasıl gerçekleştiği ise Twitter tarafından teknik olarak analiz edilmeye çalışıldığı ifade edildi.