SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

MİLYONLARCA BİTCOİN TRANSFERİ YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yapılan siber saldırıda, Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Jeff Bezos, Warren Baffet, UBER, Apple gibi birçok ünlü isim ve markanın hesaplarından bitcoin transferi için tweetler atılmış ve dakikalar sonra atılan tweetler silinmişti.

Bu olay sonrası yapılan incelemelerde milyonlarca dolar değerinde bitcoin transferi yapıldığı iddia edildi. Yapılan saldırın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netleşmiş değil. Yapılan saldırın nasıl gerçekleştiği ise Twitter tarafından teknik olarak analiz edilmeye çalışıldığı ifade edildi.