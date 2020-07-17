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SON DAKİKA: hakkında flaş gelişme! soruşturma başlattı

Çarşamba günü tüm dünyayı şoke eden hack'lenmesi olayı medyada büyük yankıya neden oldu. Sözde bitcoin dolandırıcılarının Twitter'ı hacklediği ve ünlü hesaplardan tweet atarak bitcoin transferi yapılmak istendiği görülmüştü. Konuyla ilgili Twitter'dan henüz net bir açıklama yapılmadı. Hack'lenme olayıyla ilgili son dakika gelişmesine göre , devreye girerek soruşturma başlattı. FBI tarafından yapılan açıklamada, Twitter'a yapılan saldırının endişe verici olduğu ve gerekli tüm incelemelerin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Twitter, FBI ile soruşturma kapsamında işbirliği içerisinde olduklarını belirterek yapılan siber saldırının detaylarının incelendiğini açıkladı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:45 Son Güncelleme: 17.7.2020 11:54 ABONE OL
SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

'ın hack'lenmesi tüm dünyada yankı bulurken olayla ilgili tarafından soruşturma başlatıldı. Twitter'dan ise henüz net bir açıklama yapılmış değil. Twitter'ın hack'lenmesi sonucu birçok ünlü kişinin ve markanın hesabından tweetler atıldığı görülmüştü.

SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

FBI DEVREYE GİREREK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Theverge'in haberine göre; The Wall Street Journal'in bir raporu doğrultusunda 'in ulusal güvenlik endişesi nedeniyle 'a yapılan siber saldırı hakkında soruşturma başlattı. Twitter'a yapılan geniş çaplı bu ilk saldırı dünya gündeminde büyük yankıya neden oldu.

SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

DONALD TRUMP'IN HESABI SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

Yapılan açıklamalara göre , eski ABD başkanı Barack Obama ve 2020 ABD Başkan Adayı Joe Biden (eski ABD Başkan Yardımcısı) gibi siyasetçilerin ve birçok ünlü ismin hesaplarının saldırıya maruz kalmasının güvenlik açısından endişe verici olduğunu ifade etti. Wall Street Journal'e yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının özel bir şekilde korunduğu ve bu sayede saldırıdan etkilenmediği ifade edildi

SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

NEW YORK VALİSİ ANDREW CUOMO'DAN AÇIKLAMA

New York Valisi Andrew Cuomo da saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cuomo, yapılan saldırının ABD demokrasisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve yaklaşan seçimlerin güvenliğini korumak amacıyla mücadele edeceklerini söyledi.

SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

TWİTTER VE FBI SORUŞTURMA İÇİN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE

yetkililerinden Theverge'e yapılan açıklamada, Twitter'ın soruşturma çerçevesinde ile işbirliği içinde oldukları açıklandı. Twitter'ın böylesine bir saldırıya maruz kalması ve aynı zamanda ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması da ayrı bir tartışma ve soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.

SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

MİLYONLARCA BİTCOİN TRANSFERİ YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yapılan siber saldırıda, Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Jeff Bezos, Warren Baffet, UBER, Apple gibi birçok ünlü isim ve markanın hesaplarından bitcoin transferi için tweetler atılmış ve dakikalar sonra atılan tweetler silinmişti.

Bu olay sonrası yapılan incelemelerde milyonlarca dolar değerinde bitcoin transferi yapıldığı iddia edildi. Yapılan saldırın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netleşmiş değil. Yapılan saldırın nasıl gerçekleştiği ise tarafından teknik olarak analiz edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı
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