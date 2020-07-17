Teknoloji CEO’su vahşice öldürüldü

Bangladeş asıllı ABD'li teknoloji girişimcisi Fahim Saleh, New York'taki dairesinde ölü olarak bulundu. Basında yer alan haberlerde, 33 yaşındaki CEO Saleh'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış olduğu belirtildi. Ayrıca, cesedin yanında prizde takılı olan bir elektrikli testere ve siyah torbaların da olduğu kaydedildi. New York Polisi, olay ve şüphelilerle ilgili bir açıklama yapmadı. Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.