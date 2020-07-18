AB’nin son haysiyet parçası da boğuluyor

Libya açıklarında kısmen batmış bir botta sıkışan bir adamın cesedi, Alman sivil toplum örgütü Sea Watch tarafından 29 Haziran'da Libya açıklarında görüntülendi. Sea Watch, hava aracı Seabird tarafından tespit edilen cesetle ilgili olarak Libya, İtalya ve Malta ile temasa geçti. Ancak 3 ülkeden de yanıt gelmedi ve aradan geçen 2 hafta boyunca cesedin hâlâ denizde sürüklenmekte olduğu belirlendi. Sea Watch ekibi, "AB'nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte Akdeniz'de boğulmuş demektir" şeklinde bir açıklama yaptı.